Manhattan Lockdown : chasse à l'homme épique pour Chadwick Boseman dans les rues de New York

Comment bien débuter l'année 2020 ? En s'offrant une petite séance de cinéma. Ça tombe bien, c'est le 1er janvier prochain que Brian Kirk y dévoilera Manhattan Lockdown, un thriller 100% action porté par un incroyable casting composé de Chadwick Boseman (Black Panther), Sienna Miller (The Catcher Was a Spy) ou encore J.K. Simmons (Counterpart).

Chasse à l'homme dans les rues de New York

Au programme ? 21 Bridges (le titre en VO) nous plongera dans une chasse à l'homme haletante dans les rues de New York. Prêt à tout pour appréhender deux tueurs de flics, l'inspecteur Davis (Chadwick Boseman) va en effet imaginer un plan improbable pour les coincer (fermer tous les ponts de la ville) et se livrer à une course-poursuite spectaculaire.

Malheureusement pour lui, comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, cette mission lui réservera quelques surprises. Loin d'être soutenu par tout le monde, il va surtout se retrouver au centre d'une machination qui ira bien au-delà de ses deux cibles. De quoi plonger le héros dans une véritable course contre la mort et nous promettre des scènes d'action intenses, badass et mémorables.

Manhattan Lockdown, le 1er janvier au cinéma.