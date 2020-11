Maman j'ai raté l'avion a 30 ans : découvrez à quoi ressemblent les acteurs du casting maintenant

Le casting de Maman j'ai raté l'avion a bien changé en 30 ans

Cela fait déjà 30 ans que Maman j'ai raté l'avion est sorti, eh oui c'était en 1990. Le film de Noël mythique avec Macaulay Culkin est devenu culte, grâce à son casting incroyable, son ambiance de fêtes de fin d'année, ses scènes pleines d'humour et tous les pièges que le personnage de Kevin McCallister réserve aux deux voyous Harry (Joe Pesci) et Marvin (Daniel Stern) qui essayent de voler ce qu'il y a dans la maison de famille.

Un reboot de Maman j'ai raté l'avion est même en préparation, même si le projet devrait se faire sans Macaulay Culkin, malgré sa réaction géniale à l'annonce du reboot. 30 ans après sa sortie, le film de Noël est donc encore dans le coeur de tous. Mais à quoi ressemblent les acteurs du casting original après tant d'années ? L'adorable Kevin a bien grandi pour devenir adulte, et les comédiens qui jouaient les voleurs et les parents on eux aussi bien changé. John Heard qui incarnait le papa du petit garçon est même décédé en 2017.

Découvrez vite la métamorphose de Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara et John Heard.

Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion VS Macaulay Culkin en 2019 :