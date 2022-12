Maman j'ai râté l'avion : 32 ans après, voici à quoi ressemblent les acteurs du film

Chaque année, on a la formule magique pour se préparer avant les Fêtes : voir et revoir nos films préférés pour nous mettre dans l'ambiance de Noël. Si certains adorent mater Love Actually ou The Holiday qui a été au centre de rumeurs sur une suite, un autre film est rediffusé chaque année et on ne s'en lasse pas. On veut bien sûr parler des aventures du jeunes Kevin McCallister, laissé tout seul chez lui par sa famille dans Maman j'ai raté l'avion.

Sorti en 1990, le long métrage a été un succès, à tel point qu'une suite avec Macaulay Culkin est sortie deux ans plus tard, en 1992. Les films sont même devenus une franchise avec quatre téléfilms sortis par la suite dont le dernier Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence) est sorti en 2021 sur Disney+. Forcément, 32 ans après, les acteurs ont beaucoup (beaucoup) changé. Mais à quoi ressemblent-ils aujourd'hui ?

Les acteurs de Maman j'ai raté l'avion dans le film VS aujourd'hui

Macaulay Culkin (Kevin)