Malcolm : que devient Reese aka Justin Berfield, 22 ans après le début de la série ?

Que deviennent les jeunes stars de nos séries préférées ? Certaines (voire même la plupart) ont changé de vie et se sont éloignées des plateaux. C'est par exemple le cas de Jackson Brundage qui jouait Jamie dans Les Frères Scott. Et si vous vous demandiez ce que deviennent les "enfants" de Malcolm, on a pensé à vous.

Justin Berfield n'est plus acteur

Dans la série, qui a été diffusée entre 2000 et 2006 à la télévision américaine (si vous ne vous souvenez plus, on vous résume la fin de Malcolm par ici), Justin Berfield jouait Reese, le grand frère du héros joué par Frankie Muniz. Il était présent dans les 7 saisons de la série. Et après la fin du show ? On ne peut pas dire qu'il ait vraiment eu une carrière suite à l'arrêt de Malcolm. S'il a tenu quelques rôles avant la série, il n'a joué que dans trois projets par la suite. Il s'est plutôt lancé dans la production, notamment avec la série Sons of Tucson dans laquelle il a joué le temps d'un épisode.

Depuis 2012, Justin Berfield s'est éloigné des plateaux et n'est plus apparu devant les caméras. Il s'est engagé dans plusieurs causes, notamment pour les enfants malades. Passionné de pêche, il poste régulièrement des photos de son hobby sur les réseaux.