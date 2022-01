Les Frères Scott : le "petit" Jamie a déjà 21 ans, Jackson Brundage a bien changé !

>> Les Frères Scott : Haley, Brooke et Peyton bientôt réunies dans une série ! <<

Que devient-il ?

Après la fin des Frères Scott en 2012, Jackson Brundage a continué sa carrière d'acteur. Il a joué dans quelques séries, notamment See Dad Run où il a tenu l'un des rôles principaux entre 2012 et 2015. Il a ensuite joué dans une short com, Harvey Beaks. Mais depuis 2015, il s'est éloigné des plateaux et semble avoir repris une vie plus normale, loin des caméras.