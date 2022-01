Les Frères Scott : Haley, Brooke et Peyton bientôt réunies dans une série !

Même bientôt 10 ans après la diffusion du dernier épisode des Frères Scott, les acteurs sont restés en bons termes. Les trois héroïnes de la série ont même lancé un podcast où elles partagent des anecdotes inédites sur les coulisses du show devenu culte. L'occasion pour elles d'évoquer les intrigues qu'elles n'ont pas aimées ou bien de se confier sur leurs crushs pour leurs partenaires masculins. Mais depuis le départ d'Hilarie Burton à la fin de la saison 6, les stars féminines n'ont pas été réunies à l'écran. Ça va changer en 2022.

Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton invitées dans la nouvelle série de Sophia Bush

En 2022, Sophia Bush a fait son retour à la télévision. L'actrice est la star - et aussi l'une des productrices - de la série médicale Good Sam, lancée récemment aux US sur CBS. Elle incarne la médecin Samantha Griffith, une chirurgienne cardio-thoracique très douée qui est devenue l'une des plus renommées de son hôpital. Mais quand son père (joué par Jason Isaacs) se réveille d'un coma et souhaite reprendre sa place de chirurgien, la vie de Sam se complique.

Une série qui va permettre de revoir les trois stars des Frères Scott ensemble à l'écran. Sur Instagram, Sophia Bush a annoncé que Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton seront au programme d'un épisode de Good Sam. "Aujourd'hui vs à l'époque, pour toujours" a posté l'actrice, montrant des photos des stars sur le tournage, recréant la pose d'une ancienne image promotionnelle des Frères Scott. "Les gens me demandent quelle est la meilleure chose quand on produit Good Sam. Avoir mes meilleures copines pour jouer avec moi est tout en haut" écrit l'actrice.