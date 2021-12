QUIZ Malcolm : connais-tu les secrets de la série ?

Malcolm est dispo sur Disney+, depuis ce 15 décembre 2021 ! 5 saisons sur 7 sont en ligne pour pouvoir (re)voir les épisodes, de quoi ravir les fans de Malcolm.

La série américaine pleine d'humour suit les aventures de Malcolm (Frankie Muniz), Reese (Justin Berfield), Dewey (Erik Per Sullivan), Francis (Christopher Masterson), le bébé Jamie et un 6ème enfant annoncé dans le dernier épisode de la dernière saison, avec aussi leurs inoubliables parent Hal (Bryan Cranston) et Loïs (Jane Kaczmarek). Malcolm, ses frères et ses parents sont une famille totalement déjantée ! Les personnages délirants de Malcolm te feront rire à coup sûr si tu n'as encore jamais vu le show.

>> Malcolm : 15 ans après la fin de la série, que deviennent les acteurs ? <<

Mais connais-tu les secrets de la série culte ? Fais notre quiz PRBK pour le savoir, il suffit de répondre à 8 questions !