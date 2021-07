Malcolm : mais au fait, c'est quoi la fin de la série ? Le récap

C'est le 14 mai 2006 que la Fox a diffusé le dernier épisode de Malcolm aux USA. Depuis, la série portée par Frankie Muniz, Jane Kaczmarek ou encore Bryan Cranston est rediffusée au moins une fois par an en France sur les chaînes du groupe M6.

Pourtant, même si tu as déjà vu 168 fois les épisodes les plus cultes comme celui où Reese invente une nouvelle couleur, celui où Hal se met à la marche rapide, ou même celui où Lois imagine que ses fils sont des filles, tu n'es pas certain d'avoir déjà regardé ce grand final ? Tu as beau connaître par coeur les répliques de la comédie, tu n'as aucun souvenir de sa conclusion ? Pas d'inquiétude, on te fait un petit résumé de cette fin emblématique.

Malcolm à la fac...

Sans surprise, Malcolm et son QI de 165 - major de sa promotion, est accepté à Harvard, la "fac de [ses] rêves" située "à 3000km de [sa] mère". Problème ? Une telle fac coûte extrêmement chère et sa famille n'a clairement pas les moyens pour la payer (Hal s'imagine même offrir ses services à la mafia en se faisant tabasser contre de l'argent afin de servir d'exemple à tous ceux qui refusent de rembourser leurs emprunts).

Aussi, le petit génie n'a pas d'autre choix que de trouver un nombre incalculable de petits boulots à côté de ses études pour obtenir suffisamment d'argent. Et bien évidemment, cette situation ne l'enchante pas. Heureusement, grâce au frère du père de Stevie, une opportunité en or s'ouvre à lui qui pourrait lui éviter une telle misère. Impressionné par son talent et ses capacités, il lui offre en effet un premier contrat de 2 ans dans son entreprise avec un salaire à 6 chiffres (+ des bonus en stock-options) ! Malheureusement, avant même qu'il ne puisse répondre "oui", sa mère refuse la proposition !