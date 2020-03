Malcolm : "Un film ? Tout est possible. Reste à savoir si tout le casting est prêt" (Interview)

La série s'est terminée quand il le fallait

Quand on parle de Malcolm, on pense immédiatement à sa VF qui est saluée par tous à une époque où on ne jure pourtant plus que par la VO. Qu'est-ce qui fait que le doublage de la série a réussi à fédérer autant ?

C'est vrai, la version française de Malcolm est particulièrement réussie. Il faut rendre hommage à Catherine Le Lann de Libra Films, la directrice artistique du doublage de la série, qui a fait un travail remarquable d'adaptation et s'est entourée de comédiens talentueux qui ont su se mettre au niveau des acteurs américains. On sent que les comédiens qui ont doublé la série ont pris du plaisir à jouer, et surtout ont pris le temps de bien le faire : le résultat se voit vraiment à l'écran.

Souvent, plus les séries avancent et moins les saisons sont bonnes. Or, on ne ressent pas cet effet avec Malcolm. Tu penses que la série aurait pu encore continuer quelques années ?

Honnêtement, je pense que la série s'est terminée quand il le fallait, au moment où Malcolm devient diplômé. Malcolm raconte l'histoire d'un enfant petit génie dans une famille dysfonctionnelle. À partir du moment où ils commencent à quitter le nid familial et grandissent, on s'éloigne un peu du pitch de départ. On sent déjà que dans les dernières saisons, les intrigues s'étaient un peu recentrées sur les parents. Il n'y a rien de pire que de faire la saison de trop (et là, je pense à Scrubs et sa saison 9 !)

À ce sujet, on entend régulièrement parler d'une rumeur autour d'un film. Tu penses que c'est réellement possible ?

Tout est possible oui : on voit en ce moment que les reboots, remakes, et suites sont à la mode. Qui plus est, Disney, qui a racheté la Fox (productrice de Malcolm), va être en demande de nouveaux contenus pour compléter le catalogue de la plateforme Disney+ et attirer de nouveaux abonnés.

Tout dépendra de l'intérêt des spectateurs pour le projet, mais on voit que dès que des rumeurs enflent sur le sujet, ça agite beaucoup de monde. Reste à savoir si tout le casting est prêt à se lancer sur une suite de la série, même sous la forme d'un film. On sait que c'est déjà compliqué pour l'un d'entre eux.