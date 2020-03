Malcolm : voici ceux qui doublent les voix géniales de la VF, et vous en connaissez plusieurs

Reese incarné par Justin Berfield

Voix française : Donald Reignoux

Donald Reignoux est probablement le comédien de doublage le plus chanceux de ces dernières années. La raison ? Celui qui est notamment l'une des voix off officielles de la radio NRJ et qui est bien évidemment connu pour sa cultissime voix de Titeuf (!) s'est tout simplement vu confier les rôles les plus excitants du cinéma. Spider-Man ? C'est lui qui prête sa voix à Andrew Garfield dans la saga The Amazing ET dans les jeux vidéo ! Dragons ? C'est lui qui porte le jeune héros Harold. La reine des Neiges ? Kristoff, c'est lui. Bleach en live-action ? On vous le donne en mille, c'est Ichigo qui lui a été proposé.

Du côté des séries, c'est la même chose. Que ce soit Brian Miller (Taylor Ball) dans Une famille presque parfaite, Louis Stevens (Shia LaBeouf) dans La Guerre des Stevens, Greg (Adam Jezierski) dans Physique ou Chimie ou bien Seth Cohen (Adam Brody) dans Newport Beach, les meilleurs rôles lui ont une nouvelle fois été réservés.

Enfin, pour ce qui est des dessins animés, sa voxographie a de quoi en faire rougir plus d'un, que ce soit avec les personnages de T.J. dans La Cour de Récré, Robin Trépide dans Kim Possible, Phinéas dans Phinéas et Ferb, Loulou dans la Bande à Picsou... Il apparaît difficile de faire mieux.

A noter que Donald Reignoux est également un très grand fan de jeux vidéo. De fait, en plus d'avoir donné de la voix à de nombreux hits (Call of Duty: Black Ops IIII, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Overwatch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild...), il participe aussi à l'animation de diverses émissions sur LeStream et ES1 TV (la chaîne E-sport). De quoi comprendre que son talent est notamment porté par une vraie passion.