Friends, une série qui manque de diversité ? David Schwimmer répond et défend le show

Entre 1994 et 2004, Friends a fait rire des millions de téléspectateurs à travers le monde. Une popularité toujours d'actualité, même bientôt 16 ans après la diffusion du dernier épisode. Si elle reste culte pour de nombreuses personnes, la comédie avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer ne plaît pas à tout le monde. Depuis qu'elle est dispo sur Netflix, certains dénoncent le manque de diversité et les blagues douteuses de certains personnages. Mais qu'en pense l'interprète de Ross ?

"La série était révolutionnaire pour son époque"

C'est dans un portrait pour The Guardian que David Schwimmer a évoqué le manque de diversité dans Friends. L'acteur l'avoue, il était bien conscient de ce souci au moment du tournage de la série. "J'ai fait campagne durant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L'une de ses premières petites amies dans la série est une femme d'origine asiatique et, plus tard, il sort avec une afro américaine. C'était une demande de ma part" a-t-il confié. L'interprète de Ross cite aussi la façon dont la série a évoqué la religion à travers les personnages de Ross et Monica. "Je ne pense pas que ce soit si révolutionnaire que ça mais nous avons un épisode qui n'est pas uniquement sur Noël. On parle aussi de Hanoucca (...) J'étais heureux qu'on évoque les différentes religions" ajoute l'acteur.

Quant aux critiques sur la série ? David Schwimmer souligne que Friends a tout de même mis en avant plusieurs intrigues importantes et avant-gardistes pour l'époque. "La vérité, c'est que la série était révolutionnaire pour son époque dans la façon où on parlait de sexe, du mariage gay et des relations amoureuses. Dans le premier épisode, la femme de mon personnage l'a quitté pour une autre femme, il y a eu un mariage gay" souligne-t-il. Alors pourquoi la série fait-elle autant parler négativement ? "Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de sujets, très peu de choses sont prises dans leur contexte. Il faut regarder ça du point de vue de ce que la série essayait de faire à l'époque." confie l'acteur.

Un retour de Friends possible ?

Toujours pour The Guardian, David Schwimmer confie qu'un retour de Friends n'est toujours pas au programme et ne le sera sûrement jamais. S'il est toujours proche des anciens acteurs qu'il voit assez souvent, il confie qu'une possible nouvelle saison est inimaginable. "Je ne pense pas que ce soit possible vu la carrière de chacun. Tout le monde ressent la même chose : pourquoi salir ce qui semble être la bonne façon d'avoir terminé la série ? Je ne veux pas faire quoique ce soit pour l'argent. Il faudrait que ce soit logique créativement et rien de ce que j'ai entendu jusque là ne me semble logique" explique-t-il.