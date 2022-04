Maeva Ghennam se filme en train de distribuer des repas aux nécessiteux de Dubaï : "C'est toujours important d'aider"

Maeva Ghennam a donné "à manger aux pauvres", elle dévoile sa bonne action

Dans Les Marseillais au Mexique sur W9, Maeva Ghennam est souvent au coeur des problèmes, des clashs et même des romances / couples avec Dylan, Andy et Greg. Et sur les réseaux aussi, Maeva fait parler avec son bad buzz du "vagin de 12 ans" ou encore sa dispute avec Akram. Mais en dehors des polémiques, l'influenceuse a aussi un grand coeur. Et ce sont sa générosité et sa gentillesse qui ont fait parler ces derniers jours.

Maeva Ghennam a en effet donné de son temps et de sa personne pour aller distribuer des repas à des personnes pauvres, dans le besoin à Dubaï. "Allez, on y va. On va donner à manger aux pauvres" a-t-elle lancé à son amie Amélie avec qui elle a donné de la nourriture aux gens qui ont faim et ne peuvent pas s'acheter à manger, dans sa story Instagram. "Cette fille a un grand coeur" a d'ailleurs avoué son amie.

"Nous avons essayé d'aider un maximum de personnes possible. La seule raison pour laquelle je partage cela est pour rappeler à tout le monde que c'est toujours important d'aider et de donner tout ce qu'on peut, même une simple bouteille d'eau" a ajouté la candidate de télé-réalité qui serait en couple. Elle s'est aussi dit "touchée" de voir autant de monde dans la faim et le besoin.

"C'est tellement triste", la candidate des Marseillais au Mexique a été très émue

Dans sa nouvelle story Instagram, Maeva Ghennam a annoncé qu'elle allait de nouveau venir en aide aux personnes pauvres. "Coucou les amours, j'espère que ça va, moi, ça va super" a-t-elle déclaré face à son téléphone portable en parlant à ses nombreux abonnés, "là, je suis toujours chez Amélie et on retourne comme hier donner à manger aux gens qui sont dans les besoin". Toujours autant émue face à tant de misère, elle a précisé : "C'est tellement triste toutes ces personnes qui attendent à manger".