Maeva Ghennam réagit à la bagarre de Jazz et Laurent : "Dubaï, c'est devenu la zone"

Pour quelle raison Jazz, Laurent, Eva Queen, Marwa Loud et Sisika se sont-ils retrouvés au coeur d'une bagarre à Dubaï ? D'après les infos d'Aqababe, tout aurait commencé lorsque les stars de la JLC Family "se sont embrouillées avec des gens pour une photo" : "C'est parti en couilles et pendant la bagarre générale des gens ont tenté [de voler] des sacs, ce qui a déclenché l'énorme bagarre que vous voyez", a balancé le blogueur. Des vidéos de l'altercation ont même été dévoilées sur les réseaux sociaux.

"C'était des bousculades pour des malentendus"

L'histoire de la bagarre a créé un énorme buzz, surtout après les révélations sur la tromperie de Laurent et les embrouilles avec Nabilla Benattia, Manon Marsault et Maeva Ghenamm. Quelques heures après la diffusion des vidéos, Jazz a pris la parole sur Snapchat pour réagir : "Je ne sais même pas quoi vous dire. C'était des bousculades pour des malentendus de tous les côtés. Comme on est médiatisé, les gens nous filmaient nous, mais en fait, ça ne partait pas de nous. C'était que des bousculades (...) Les vidéos qu'il y a eu dans une rue dehors avec une bagarre, ça n'a rien à voir ce n'est pas la même histoire ! Comme vous le voyez ce n'est pas du tout le même endroit."

Maeva Ghennam commente la bagarre de Jazz et Laurent

Comme de nombreux internautes, Maeva Ghennam a elle aussi commenté la nouvelle polémique autour de la JLC Family et son ex, Sisika : "Dubaï, c'est devenu la zone, la street, et moi, je connais Dubaï, je vous jure depuis 2014. J'y étais déjà allée et ce n'était pas comme ça. Là, tous les jours, il y a des bagarres, il y a des trucs. Ça me fait peur, moi. Je suis venue ici, mes amours, pour la sécurité. Vraiment, parce qu'on m'a braquée, j'ai eu une tentative de cambriolage. En France, la sécurité, c'est zéro."