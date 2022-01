Maeva Ghennam (Les Marseillais) sourde d'une oreille : l'histoire glauque derrière son handicap

Maeva Ghennam révèle être atteinte de surdité

Il vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi Maeva Ghennam semblait parfois confondre le concept de "parler" avec celui de "hurler" ? Pourquoi la candidate des Marseillais au Mexique a souvent du mal à entendre les reproches qu'on peut lui faire ? Bonne nouvelle, on a enfin la réponse.

Ce lundi 10 janvier 2022, à l'occasion d'une story postée sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a en effet profité d'une critique de Akram (son meilleur ami) pour faire une étonnante confession. Alors que celui-ci déplorait le fait qu'elle écoute constamment la musique de façon trop intense, "Elle met toujours le volume à 100%. Qu'il soit 4 heures du matin ou midi, dans sa tête c'est la même", Maeva a tout simplement lâché, "C'est parce que je suis sourde d'une oreille."

La copine de Greg Yega victime d'une blague lourde de conséquences

Oui, vous ne rêvez pas, la célèbre influenceuse serait tout simplement victime de véritables problèmes d'audition depuis son adolescence, "Vraiment sourde. Je n'entends qu'à 1%." Et à la question, "Que s'est-il passé pour en arriver à ce point ?", la possible future fiancée de Greg Yega a dévoilé une triste anecdote. Non, elle ne s'est pas enfoncée le coton-tige trop profondément, elle a simplement été la cible d'une (très) mauvaise blague.

"C'était quand j'étais jeune. Je devais avoir 13 ans et un copain à moi m'a enfermée dans une poubelle, les grandes poubelles de la ville, une benne", a-t-elle ainsi expliqué, avant de préciser ensuite, "On m'a enfermée dans ça et on a ajouté un pétard dedans, un Mammouth. Et quand je suis sortie je n'entendais plus. Mes oreilles sifflaient et j'ai perdu... j'ai pas perdu l'odorat, mais j'ai perdu l'ouïe".

Pfiou, elle était à deux doigts d'obtenir un Darwin Award.