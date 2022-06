Maeva Ghennam (Les Marseillais au Mexique) : sa promesse radicale à propos de son argent

Maeva Ghennam avoue : "Je me suis retrouvée seule, j'ai été très malheureuse"

Alors que Maeva Ghennam a récemment démenti les rumeurs de mariage avec Boli et de grossesse, elle a fait une grande annonce. Celle que vous avez récemment pu suivre dans Les Marseillais au Mexique sur W9 a expliqué dans sa story Snapchat, ce 1er juin 2022 : "Aujourd'hui je n'étais pas présente et même ces derniers temps. C'était parce que je bosse sur un nouveau projet qui est pour le moment secret. Et aujourd'hui j'avais besoin de couper et de me retrouver seule pour me concentrer sur moi, sur ma vie, sur mes projets".

Maeva Ghennam qui s'est réconciliée avec Greg Yega a indiqué : "J'ai beaucoup réfléchi et je me suis beaucoup remise en question. J'ai remis ma vie en question. Vous le savez que ces derniers temps ont été très difficiles pour moi. Je me suis retrouvée seule, j'ai été très malheureuse et aujourd'hui ça va beaucoup mieux grâce à Dieu".

La star des Marseillais assure : "Aujourd'hui j'ai pris une grosse décision dans ma vie qui a été très dure pour moi"

Maeva Ghennam qui s'était montrée défigurée a annoncé avoir pris une décision radicale. "Aujourd'hui j'ai pris une grosse décision dans ma vie qui a été très dure pour moi. Je sais que ça va être encore dur mais je pense que c'est une décision qui va me rendre heureuse sur le long terme. Le but d'une vie en tout cas pour moi c'est avant tout d'être heureuse, de sourire, d'aimer la vie et de se sentir bien. Et après, c'est de se construire un avenir et de fonder une famille..." a expliqué la candidate de télé-réalité.

"Tous les malheurs que j'ai eus ces derniers temps m'ont permis de me retrouver, de savoir ce que je veux dans la vie" a précisé Maeva Ghennam, "J'ai très mal vécu tous les harcèlements que j'ai vécu cette année sur les réseaux, c'est pourquoi j'essaie de faire attention (...) Je vais me reconcentrer sur ce que j'aime faire, sur ce qui me rend heureuse, les voyages, vous partager ma vie, ma famille, mes amis et croquer la vie à pleines dents comme je l'ai toujours fait".

"Vous allez retrouver la Maeva rigolote, pétillante, pas bling bling ou qui ne montre pas que son argent"

Du coup, l'influenceuse va changer radicalement pour se retrouver, redevenir comme avant, avant qu'elle ne soit célèbre et riche : "Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la Maeva rigolote, pétillante, pas bling bling ou qui ne montre pas que son argent car ça ne sert à rien".

Elle ne veut plus être "la Maeva de maintenant complètement renfermée sur elle et malheureuse, triste et pas active". "La Maeva que j'étais me dégoûte. Je m'étais perdue, je m'étais éteinte, je montrais que des trucs de luxe alors que ce n'est pas moi, je suis à la base quelqu'un de simple, qui aime la simplicité, qui préfère s'amuser à faire de la trottinette plutôt que d'aller dans un resto de luxe" a-t-elle jouté, "Je vous jure, je m'étais perdue, mais grâce à vous, à votre sonnette d'alarme, je commence à me retrouver et de nouveau être heureuse".