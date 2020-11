Maddy Burciaga trop retouchée sur Instagram ? "En vrai, c'est pas la même", Adrien Laurent balance

Prendre une photo et la poster sur Instagram devrait être rapide, mais il y a parfois en réalité tout un taff derrière avant de la publier, entre les filtres, la bonne pose, la bonne lumière ou encore les quelques retouches nécessaires. Un vrai métier, sauf que certaines célébrités reçoivent des critiques à cause leurs clichés parfois manquant de naturel.

Trop de Photoshop pour Maddy Burciaga ?

C'est notamment le cas de Maddy Burciaga, en couple avec Benjamin Samat, qui, selon Adrien Laurent, est trop retouchée sur Insta : "Elle est très belle en photos. Après, ce n'est pas vraiment la même en vrai, ce n'est pas la même personne", balance l'ancien candidat de 10 couples parfaits 4 en interview avec Gossip Room.

L'ex d'Elsa Dasc : "Elle est très mignonne en photos, ça reste une belle femme, mais c'est vrai que Photoshop et tout... (...) La peau est lissée, les traits sont affinés etc. La taille est rétrécie. Ils font du travail hein, ils font beaucoup de travail. Chez les garçons aussi, il y a beaucoup beaucoup de travail sur Instagram."

"C'est une meuf en or"

Par contre, Adrien Laurent ne tient pas du tout le même discours sur son ex Mélanie Orl (10 couples parfaits 4) : "Elle est trop mignonne, elle est belle cette photo. Malheureusement, on n'est pas ensemble parce qu'on a des vies un petit peu différentes, mais j'ai de très bons souvenirs avec elle dans 10 couples parfaits 4. C'est une meuf en or, clairement." Depuis leur rupture, le sportif semble toujours célibataire tandis que la vie sentimentale de son ex reste floue comme La Villa des Coeurs Brisés 6, émission à laquelle Mélanie a participé, n'est pas encore diffusée.