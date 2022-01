Luna Skye : sa photo choc des marques laissées par ses opérations après son infection

Depuis septembre 2021, Luna Skye va mal. Avant le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6, la candidate a décidé de se faire des injections dans les fesses. Mais ça a rapidement tourné au drame. Alors qu'elle était aux Etats-Unis, elle a été victime d'une grave infection et est même passée par la case réanimation.

Rapatriée en France depuis décembre dernier, l'influenceuse est toujours à l'hôpital et dévoilait au début du mois de janvier avoir refait une infection. "Au début j'ai cru qu'on m'avait amputée, du coup je ne faisais que crier : 'Ah ! J'ai mal, j'ai mal maman !' Je ne faisais que crier ma mère alors qu'elle n'était même pas là. Ensuite on m'a mis un coup de kétamine, j'ai cru que j'étais morte." a-t-elle déclaré sur cette expérience traumatisante. Et elle n'en a malheureusement pas terminé.

Luna Skye publie un image choc pour alerter

Cette semaine, Luna Skye a décidé d'alerter encore sur les dangers de la chirurgie esthétique. Et la star a voulu frapper fort en dévoilant les séquelles laissées par ses nombreuses opérations. Comme on peut le voir ci-dessous, Luna a plusieurs trous au niveau du fessier. "J'ai des gros trous et dedans, on enfonce des mèches" explique-t-elle. Le but ? Retirer le gel d'acide hyaluronique qui lui a été injecté afin de tenter de mettre fin aux infections dont elle est victime. Attention, cette image peut choquer :