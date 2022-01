Luna Skye enfin guérie et libre : "Je suis la plus heureuse d'être dehors"

C'est peu dire que Luna Skye a vécu des derniers mois extrêmement compliqués. Comme l'a confié la célèbre candidate de télé-réalité, elle a été victime d'une grave infection suite à des injections dans les fesses qui ont intoxiqué son corps et qui l'ont vue être placée en réanimation à l'hôpital afin d'être soignée.

Une épreuve aussi difficile que douloureuse qui lui a laissé des séquelles physiques impressionnantes, mais également psychologiques. Il y a quelques jours, la jeune femme confessait en effet avoir eu l'impression d'être amputée et même, parfois, d'être morte face à l'évolution de son infection.

Luna Skye enfin soignée et sauvée ?

Heureusement, à en croire son récent message posté sur Instagram, le plus dur serait enfin derrière elle. Après avoir passé de nombreux mois enfermée à l'hôpital ou dans sa chambre, Luna Skye a de nouveau la possibilité de profiter de l'air pur et de se balader dans les rues de Paris.

"Vous me l'avez toujours dit, après la pluie vient le beau temps. Et même si le soleil n'est pas de sortie aujourd'hui à Paris, je suis la plus heureuse d'être enfin dehors", a-t-elle notamment déclaré avec émotion. Et si l'on se fie à ses photos et ses ambitions, "Je suis heureuse de pouvoir vous repartager un quotidien plein de joie et bonne humeur. Ce n'est que le début", les récentes nouvelles des médecins concernant son état de santé ont vraisemblablement été bonnes.

Un soulagement pour ses proches et ses fans qui n'ont pas tardé à célébrer son grand retour à la vie normale dans les commentaires, "Rayonnante ma poupée", "My angel", "Tu es magnifique !"