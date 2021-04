Luna (Les Marseillais à Dubaï) balance : "Léna s'est acharnée sur moi hors caméras", elle réagit

Les Marseillais à Dubaï : Luna accuse Léna de s'être "acharnée" sur elle "hors caméras" et d'avoir essayé de la "virer"

Dans les épisodes des Marseillais à Dubaï, actuellement diffusés sur W9, vous avez pu voir une infidélité qui a beaucoup fait parler. En couple avec Luna, Paga l'avait trompée avec Léna à plusieurs reprises. Des bisous pendant un shooting mais pas seulement, il y avait aussi un eu baiser volé ou encore des échanges de bisous après leur séance photo. Alors forcément, quand Luna Skye a débarqué dans Les Marseillais à Dubaï pour l'anniversaire de Paga, elle a pété un câble. Et depuis la fin du tournage, ils seraient séparés.

Lors d'une session de questions-réponses dans sa story Instagram, Luna a notamment reçu ce message d'un(e) internaute : "Je pense que tu t'es un peu trop acharnée sur Léna mais je n'excuse pas sa bêtise". Ce à quoi Luna, qui pensait déjà aux bébés avec Paga comme ils nous l'avaient avoué en interview, a répondu : "Elle s'est acharnée sur moi hors caméras dès le premier jour à rigoler et m'insulter gratuitement et me pousser à bout pour me faire craquer et me virer du tournage. Mais moi, je n'ai pas de filtre, ni de vice comme elle. Donc je lui répondais face et hors caméras".

L'ex prétendante de Jonathan dans Les Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) a donc accusé Léna de l'avoir insultée sur le tournage des Marseillais à Dubaï quand les caméras ne tournaient pas et d'avoir tout fait pour l'évincer.