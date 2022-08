Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) : grosse inquiétude à l'approche du mariage

Lucile et Jérôme ont eu un vrai coup de foudre dans L'amour est dans le pré 2020. Dès leur rencontre dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, tout est allé très vite entre eux. Ils avaient même choqué les téléspectateurs en couchant ensemble alors qu'Alicia, l'autre prétendante de l'agriculteur, était encore présente dans la maison. Depuis, ils sont devenus parents d'une petite fille prénommée Capucine et devraient se marier dans les jours qui viennent.

Mais, à l'approche du mariage, une apparition de la jeune maman sur Instagram a beaucoup inquiété les internautes. Ce samedi 6 août 2022, elle a expliqué qu'elle allait devoir s'éloigner des réseaux sociaux à cause d'une "grosse fatigue".

"J'espère que ça ira mieux"

Heureusement, comme promis, celle qui envisage d'avoir un deuxième bébé après son mariage est réapparue en story ce dimanche 7 août. "Coucou tout le monde, alors je vais un peu mieux. Je me suis reposée, j'étais exténuée. En ce moment, le rythme est tellement intense... Capucine était compliquée au mois de juillet. Elle a été malade aussi. Ça n'a pas été de tout repos, donc j'ai eu un petit coup de mou et il a fallu que je me repose. J'espère que ça ira mieux. J'ai pas mal de choses à faire. Ma mère arrive demain. On a le dernier essayage de la robe (...) Petite journée entre filles mardi pour la récupérer", a déclaré la future mariée.

"Le challenge perte de poids touche à sa fin"

Une des raisons de ce coup de fatigue fulgurant peut être aussi lié à son incroyable perte de poids. En effet, Lucile s'est donné le challenge de perdre 10 kilos avant son mariage, et elle y est presque ! "Le challenge perte de poids touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'un petit kilo à perdre, donc je suis super contente" s'est-elle réjouie.

On espère que Lucile aura bien récupéré et qu'elle sera en pleine forme pour son mariage qui approche à grands pas !