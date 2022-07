Jérôme et Lucile (L'Amour est dans le Pré) : déjà un second bébé pour le couple après le mariage ?

L'amour est dans le pré porte bien son nom. Si Mariés au premier regard - autre programme culte d'M6, n'est en réalité pas le meilleur endroit pour rencontrer son âme soeur, l'émission animée par Karine Le Marchand est à l'inverse nettement plus fructueuse en terme de belles histoires. Et ce ne sont pas Jérôme et Lucile, que l'on a pu suivre dans la saison 15, qui nous contrediront.

Depuis leur rencontre en 2020, l'agriculteur et sa prétendante vivent une relation aussi belle que magique, qui a récemment été ponctuée d'une jolie surprise. En octobre 2021, les deux amoureux sont en effet devenus parents d'une petite fille prénommée Capucine. Une naissance qui comble de joie le couple aujourd'hui et un bonheur qui devrait bientôt prendre une nouvelle dimension.

Un nouveau bébé pour Jérôme et Lucile ?

Et pour cause, c'est durant l'été que Jérôme et Lucile vont se dire "oui", à l'occasion d'un mariage très attendu. Le twist ? Si les deux fiancés ont logiquement hâte de se passer la bague au doigt, ce n'est pas pour la fête entourée de leurs proches et le gros gâteau à partager qu'ils attendent avec impatience cette cérémonie. Non, c'est l'après mariage qu'ils ont hâte d'explorer.

Ce dimanche 10 juillet 2022, au détour d'une session de questions/réponses organisée sur Instagram, le couple a confessé qu'il avait déjà la tête tournée ailleurs. Aussi, à la question, "Capucine sera-t-elle grande soeur ?", Jérôme et Lucile ont tout simplement répondu, "Oui, c'est notre souhait le plus cher pour elle. Mais rien de prévu avant le mariage".

Autrement dit, rien n'est encore enclenché de leur côté, mais ça ne saurait tarder et une bonne nouvelle pourrait donc pointer le bout de son nez en 2023. C'est beau l'amour parfois.