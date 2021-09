Lucifer saison 6 : découvrez la fin prévue à l'origine pour la série Netflix

Ne lisez pas cet article si vous ne voulez pas être spoilé(e) sur la saison 6 de Lucifer.

Lucifer saison 6 : la nouvelle fin a permis de "dire au revoir à ces personnages que nous aimons"

Lucifer saison 6 est dispo sur Netflix. La saison 6 de Lucifer marque la fin de la série, un final auquel les acteurs ont réagi (Tom Ellis trouve la fin satisfaisante pour les fans). Mais le dénouement a failli être différent, puisque Lucifer a failli s'arrêter à la saison 5 et ne pas avoir de saison 6. Grâce au soutien des fans, la série a été renouvelée pour une saison 6 (qui est bien la dernière cette fois). Les fans ont donc pu mater les nouveaux épisodes avec Lucifer Morningstar (Tom Ellis), Chloe Decker (Lauren German), Amenadiel (D.B. Woodside), Linda (Rachael Harris), Maze (Lesley-Ann Brandt), Ella (Aimee Garcia) ou encore Dan (Kevin Alejandro). Découvrez comment la série devait se finir au départ, comme l'ont détaillé les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson à Collider.

"Je veux dire, essentiellement, c'est la même chose, la même façon dont nous avons terminé la saison 6 était comment elle allait se terminer dans la saison 5" a d'abord confié Ildy Modrovich. "Par exemple, Ella a découvert la vérité" sur Lucifer, mais déjà "dans la saison 5, elle gardait Charlie et les ailes de Charlie sont apparues". Linda et Amenadiel avaient alors donné une explication rationnelle. "C'était donc une toute petite version mini-encapsulée de ce qu'elle a vécu dans la saison 6" a-t-il précisé.

Même si l'idée générale du final de Lucifer était à peu près la même, la "nouvelle" fin de la saison de la série a permis d'approfondir un peu plus ce que les créateurs avaient en tête. "Nous avons vraiment pu prendre le temps de dire au revoir à ces personnages que nous aimons" a-t-il avoué, "Maze et Eve, dans notre mini-fin de saison 5, elles allaient juste monter sur une moto et partir au soleil couchant, mais nous avons pu avoir un mariage. Nous avons pu faire tout un voyage avec elles aussi. C'est le cas de tous nos personnages".

La fille de Lucifer et Chloé est une idée qui est venue après

Et alors que Chloé et Lucifer, qui ont un bébé, faisaient partie des théories de PRBK sur la saison 6 de Lucifer, effectivement on a pu découvrir qu'ils ont eu une fille. Sauf que ce n'était pas une baby girl, mais leur fille adulte venue du futur. Sauf que cette idée n'était pas prévue au départ, comme l'a expliqué Joe Henderson. C'est quand Netflix a appelé pour commander une ultime saison 6 que les showrunners ont fini pâr penser à ça.

"Nous nous sommes assis dans la salle des auteurs (...) et nous en avons beaucoup parlé. Et on s'est rendu compte qu'on avait raconté l'histoire de Lucifer qui comprenait le point de vue de son père, qui comprenait que son père essayait de faire ce qui était juste pour lui. Et puis il est devenu son père ou était sur le point de le devenir. Et puis la question s'est posée : 'Et s'il faisait à son enfant ce qu'il pensait que son père lui avait fait ?'" a-t-il commenté. "Soudain, vous avez une toute nouvelle histoire, cette idée de, ok, et si Dieu vous avait abandonné, et si vous aviez à nouveau abandonné votre enfant ? Et puis la question s'est posée de savoir comment cela pouvait se produire. Et cette histoire, c'est amusant" a-t-il ajouté, "c'est un mystère passionnant à résoudre pour Lucifer, pour nous. Et ça nous a donné tellement d'histoires".

Ildy Modrovich a précisé que le saut dans le temps aussi n'était pas envisagé dans un premier temps. "On ne s'est pas dit : 'Je pense qu'on va raconter une histoire de voyage dans le temps pour la saison 6'. C'était un moyen de parvenir à une fin" a-t-il indiqué, "Nous savions que nous voulions que Lucifer soit à la place de son père, parce que c'était le chapitre final, mais alors, qu'est-ce que ça fait d'être à l'autre bout d'une expérience et d'être celui qui cause la douleur ? Et donc nous devions juste faire entrer son enfant adulte dans notre série, d'une manière ou d'une autre".

La mort de Chloé a toujours été prévue, mais n'était pas aussi expliquée

En revanche, comme l'a avoué Joe Henderson, la mort de Chloé était une idée bien prévue. "C'était toujours là. C'était l'idée que Chloé a une vocation sur Terre, Lucifer a une vocation en Enfer, et la compréhension qu'ils devaient être séparés pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent être de nouveau ensemble" a-t-il déclaré. Mais même s'ils avaient imaginé la mort de Chloé, avec la nouvelle fin de la saison 6, ils ont pu aller plus loin que ce qu'ils avaient prévu : "Nous creusons vraiment dans le pourquoi. Pourquoi Chloé a-t-elle besoin d'être ici ? Quelle est la cause pour laquelle elle doit se battre ? Et vraiment juste vendre l'idée que ce sont deux personnes qui sont toujours des partenaires, mais parfois une partie du partenariat est de respecter que quelqu'un d'autre a quelque chose d'important à faire, et que vous devez les soutenir dans ce domaine, même si c'est difficile, parce que peut-être c'est nécessaire".

Lucifer successeur de Dieu : "Nous savions que ce n'était pas son destin"

Ildy Modrovich a aussi évoqué la fin concernant Lucifer Morningstar, qui termine thérapeute en Enfer et non successeur de Dieu au Paradis. "Encore une fois, c'était aussi dans la saison 5. Je veux dire, quand nous avons pensé que nous allions nous arrêter à la saison 5, nous savions que ce n'était pas son destin, qu'il ne se sentait pas bien d'être Dieu. Et ce qui était juste, c'est qu'il rende ce qu'il a appris" a-t-il détaillé, "Il sait ce que c'est que d'être le déchu. Il sait ce que c'est que de se détester et de ne pas se sentir digne, et c'était son super pouvoir", donc "c'était normal qu'il prenne ce rôle". Ainsi, Luci peut aider "les Dan du monde entier, qui se mettent en Enfer à cause d'une culpabilité qu'ils ne méritent peut-être pas".