Luca sur Disney+ : pourquoi il ne faut pas manquer le nouveau Pixar

Une reconstitution sublime

Pour ce nouveau film, les studios Pixar nous emmènent directement en Italie et on ne va pas mentir, ça donne envie d'être en vacances. Visuellement, le long-métrage propose une sublime reconstitution d'un petit village typique de bord de mer, comme on peut en voir en Ligurie. Et ce n'est pas si étonnant : les animateurs ont pu se rendre en Italie pour des recherches afin de s'imprégner des paysages et de l'ambiance locale. Nous aussi, on a l'impression d'y être dès les premiers plans.

Une ambiance que l'on doit aussi au réalisateur, Enrico Casarosa. Depuis les années 2000, ce dernier travaille pour les studios Pixar et a travaillé sur les films L'Age de glace, Cars, Ratatouille ou encore En avant. Luca est son premier film en tant que réalisateur, après le court-métrage La Luna, nommé aux Oscars. Et pour son premier film, Enrico Casarosa raconte une histoire personnelle : il a expliqué s'être inspiré de son enfance à Gênes et de son amitié avec un jeune garçon prénommé Alfredo pour créer le scénario.

Un film plus enfantin sur l'acceptation des différences

Destiné à tous les publics, Luca est quand même plus enfantin que certains autres films des studios Pixar. Mais les thèmes évoqués comme l'acceptation des différences, l'amitié ou bien l'indépendance passionneront petits et grands. On peut juste peut-être regretter la fin assez prévisible mais cela ne gâche en rien l'expérience et le voyage. Au final, Luca est le film parfait à l'approche des vacances ou bien juste pour mettre un peu de soleil dans votre vie. Ce serait quand même dommage de s'en passer !