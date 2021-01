Luca Argentero (Doc) : 4 choses à savoir sur la star de la série italienne

Après Grey's Anatomy, Good Doctor, New Amsterdam et The Resident, une nouvelle série médicale a débarqué sur TF1 : Doc. Le pitch ? Andrea Fanti, médecin brillant, reçoit une balle dans la tête. Quand il se réveille, il a perdu ses souvenirs des 12 années écoulées. Une intrigue en partie basée sur l'histoire vraie de Pierdante Piccioni. Pour incarner le personnage principal, la production a misé sur Luca Argentero, 42 ans. Qui est-il ?

Il s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité

Au départ, Luca Argentero ne s'est pas fait connaître pour ses talents d'acteur. C'est en 2003 qu'il est apparu pour la première fois sur les écrans italiens... dans une émission de télé-réalité ! Il a participé à Grade Fratello, la version italienne de Big Brother, connue chez nous sous le nom de Loft Story. Et il n'a pas fait qu'une petite apparition puisqu'il a terminé 3e du jeu. Par la suite, il a fait ses preuves au cinéma et à la télévision, notamment suite à son rôle dans la série Carabinieri, dans laquelle il a joué dès 2005, à partir de la saison 4.

Il est en couple et papa

Luca Argentero n'est pas un coeur à prendre. Il a été marié entre 2009 et 2016 avec l'actrice Myriam Catania. Un an avant leur séparation, l'acteur rencontre Cristina Marino sur le tournage du film Vacanze ai Caraibi. Après la séparation de l'acteur, ils se mettent en couple. En mai 2020, ils annoncent être devenus parents d'une petite fille prénommée Nina.