Loki : attention, la nouvelle série de Disney+ aura un "énorme impact" sur le MCU

Après WandaVision et Falcon & le Soldat de l'hiver, c'est ce mercredi 9 juin 2021 que Disney+ débutera la diffusion de Loki, sa troisième série adaptée du MCU. Vous n'avez pas spécialement envie de la regarder ? Les aventures du frère de Thor ne vous intéressent pas plus que ça ? Grossière erreur.

Une série très importante pour le MCU

Kevin Feige - le boss du MCU, vient de l'annoncer à Empire, cette nouvelle série portée par Tom Hiddleston aura un véritable rôle à jouer sur la suite de la franchise cinématographique de Marvel, "Ce projet est d'une extrême importance. Il aura probablement un impact plus énorme sur le MCU que les autres séries jusque-là."

Pourquoi ? Comment ? Le producteur n'a bien évidemment rien dévoilé de spécifique, même si, avec une histoire qui jouera avec différentes timelines et le concept d'univers alternatifs, on peut s'attendre à voir Loki faire un pont avec le futur film Doctor Strange 2 qui s'aventurera sur les mêmes thèmes. Cependant, Kevin Feige a tout de même apporté une précision très mystérieuse, "Ce que tout le monde pensait concernant WandaVision ou Falcon & le Soldat de l'hiver, était en quelque sorte vrai. Mais ici, ça l'est encore plus pour Loki". Si quelqu'un a compris quelque chose, qu'il lève le doigt...

Un nouveau Loki à venir

Quoi qu'il en soit, c'est promis, Loki verra son héros principal entamer une nouvelle évolution. Là où WandaVision a vu Wanda se réconcilier avec son côté Scarlet Witch et où Falcon & Le Soldat de l'hiver a vu Sam accepter de devenir le nouveau Captain America, cette série ne restera pas sans conséquence pour le personnage de Tom Hiddleston.

"Vous voulez voir, après 6h d'épisodes, des personnages qui changent et évoluent" a rappelé Kevin Feige. "On ne réalise pas de tels shows pour ne pas être radicaux, non ?" Reste une nouvelle fois à savoir ce qu'il entend par là. Loki va-t-il définitivement devenir bon ? Va-t-il de nouveau opter pour le côté obscur ? Va-t-il perdre la mémoire ? Les paris sont ouverts.