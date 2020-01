Logan Paul en couple avec l'ex de Brody Jenner, Josie Canseco ?

Alors que Jake Paul s'est séparé de Tana Mongeau après seulement 5 mois de mariage, son frère Logan Paul, lui, reste assez discret sur sa vie sentimentale depuis sa rupture avec Chloe Bennet. C'est en octobre 2018 que le YouTubeur et l'actrice de Agents of S.H.I.E.L.D se sont séparés : "Entre Chloé et Logan, ça a marché bizarrement. Ils s'aiment encore beaucoup, mais leur vie n'est pas compatible pour le moment. Ils prennent le temps de se reconcentrer sur eux-mêmes. Logan et Chloé ont eu une dynamique très amusante et étrange", a confié une source à HollywoodLife.

Logan Paul en couple avec Josie Canseco ?

Depuis plus d'un an, Logan Paul a sûrement eu des petites amies ou juste des conquêtes, mais aucune d'officielle. Il se murmure d'ailleurs aujourd'hui qu'il serait en couple avec l'ex de Brody Jenner, Josie Canseco : TMZ a dévoilé une photo des deux stars main dans la main lors d'une sortie au Rose Bowl flea market à Pasadena, ce dimanche 12 janvier 2020.

Une source proche du frère de Jake Paul et du modèle a aussi confié qu'ils auraient récemment commencé à sortir ensemble, après avoir fréquenté le même cercle d'amis à Los Angeles durant plusieurs années : "Josie et Logan sont très heureux. C'est un bon départ", a-t-elle précisé. Pour le moment, Logan Paul et Josie Canseco n'ont pas confirmé leur couple. Affaire à suivre...