Loana abandonnée par les anciens de Loft Story ? Steevy et Jean-Edouard répondent

On a encore pu le découvrir ces dernières semaines, Loana est au plus mal depuis près de 20 ans et sa sortie de Loft Story. La gagnante de l'émission d'M6 ne s'est en effet jamais réellement remise de cette soudaine célébrité et pression médiatique, et a progressivement sombré dans de nombreuses dérives, souvent causées par un entourage néfaste, dont elle est régulièrement hantée aujourd'hui.

Aussi, face à cette inquiétante descente aux enfers, une question se pose : pourquoi ses ex-camarades de Loft Story, qui semblaient pourtant très proches d'elle au début des années 2000, ne font rien pour l'aider à s'en sortir ? A l'occasion d'une soirée spéciale dédiée à la télé-réalité organisée ce jeudi 8 avril 2021 sur C8 et portée par une grande partie du casting de l'époque, Steevy Boulay a révélé que la réponse était aussi simple que compliquée.

"Les gens disent qu'on ne fait rien pour l'aider. C'est faux !"

Alors que le chroniqueur télé a récemment choqué le public en déclarant, "C'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille [Loana]", Steevy s'est confié sur cet état d'esprit surprenant, "Je suis un homme blessé. Quand on tend trois fois sa main à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas et qu'on la voit s'enfoncer et s'enfoncer... Moi quand j'aime quelqu'un je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne est complètement hermétique et qu'on la voit descendre de plus en plus bas, moi ça me fend le coeur !"

Puis, l'ex-star de Loft Story a tenu à le préciser, il faut arrêter de systématiquement croire que la vie est directement connectée à la télévision. De fait, contrairement aux apparences, le casting de Loft Story a toujours été là pour la gagnante, "Delphine lui a proposé de l'aider, Julie et Christophe aussi, tout le monde ! Les gens se retournent vers nous et disent qu'on ne fait rien pour l'aider. C'est faux ! Moi quand je propose de l'aide, je ne le fais pas devant les caméras. Je le fais face à elle. On s'est tous mobilisés. Mais on a jamais de réponses."

Or, c'est bien ce manque de réponses qui a fini par convaincre Steevy d'arrêter de tendre la main à Loana. "Alors oui j'ai eu des mots un peu violents parce que je suis blessé ! Elle m'a blessé" a-t-il notamment révélé, avant d'ajouter plus loin, "J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne m'aime pas, ça veut dire qu'elle n'a aucune estime pour moi et j'ai été blessé".

Les problèmes de Loana accentués par les émissions télé ?

Des propos importants et forts qui ont tout de même fait grincer les dents de Julie Bouville. L'autre candidate emblématique du Loft a en effet rappelé à Steevy qu'il n'était pas juste d'en vouloir à Loana à ce point. La raison ? "Elle n'est pas en capacité d'avoir un comportement normal et de donner une réponse à l'un d'entre nous. Elle est en décalage avec la réalité." Une défense étonnante...

Enfin, Jean-Edouard - le célèbre compagnon de Loana durant l'aventure d'M6, a de son côté souhaité rebondir sur les propos de Steevy vis-à-vis de l'aide proposée en coulisses et non pas devant les caméras. Selon lui, c'est là le point essentiel pour espérer une guérison de la jeune femme.

Tandis que Loana a une nouvelle fois fait le tour des plateaux télé ces derniers mois et s'est même retrouvée au centre de deux documentaires en quelques semaines, Jean-Edouard est persuadé que cette apparente bienveillance est en réalité un accélérateur à problèmes, "Il faut arrêter de l'inviter dans les émissions, ça ne l'aide pas. Avec ce genre de problèmes, on ne cherche pas les causes, on règle le problème d'abord et on cherche les causes après. Ceux qui l'invitent à la télévision et qui pensent lui rendre service, j'en doute, ça va la tuer. Faut qu'elle parte un an se reposer définitivement".

Vous l'aurez compris, le casting de Loft Story n'a pas tourné le dos à Loana. Si cette dernière a préféré s'éloigner, les anciens candidats continuent régulièrement de s'inquiéter pour elle.