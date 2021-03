Loana et Jean-Edouard (Loft Story) dans la piscine : la réaction magique d'Alexia Laroche-Joubert

Plus que pour la victoire finale de Loana, la première édition de Loft Story (2001) est véritablement devenue culte grâce à la scène dans la piscine. Souvenez-vous, encore peu habitués au genre invasif du monde de la télé-réalité, Loana et Jean-Edouard, qui se pensaient seuls, s'étaient laissés allés à un câlin très spécial dans la piscine du Loft, sous le regard voyeur des caméras.

Alexia Laroche-Joubert choquée par la scène de la piscine ?

Une séquence qui continue de faire parler près de 20 ans plus tard et que n'oubliera jamais Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission. Et pour cause, elle qui croyait énormément en ce programme qui a fait exploser toutes les audiences, "Je produis des émissions que j'aime. Le Loft en fait partie. Je l'ai vécu au premier degré, sans aucune ironie", vient d'avouer au Parisien avoir réellement bugué en découvrant ces images.

Avait-elle peur que cela choque le public ? Que ça crée des tensions au sein du Loft ? Pas du tout. Auprès du journal, Alexia Laroche-Joubert a tout simplement révélé avoir eu la plus étrange des réactions, "Quand Loana et Jean-Edouard ont fait l'amour dans la piscine, je me suis avant tout demandé comment on allait faire pour nettoyer le bassin". Le twist ? Selon le journaliste Michaël Zoltobroda, cette fameuse question ne serait toujours pas répondue aujourd'hui, "Après enquête, il semblerait que la piscine n'a jamais été nettoyée. Source proche du dossier..."

La production piégée par le buzz

Par ailleurs, en parlant de cette séquence, sachez que celle-ci n'était pas destinée à être autant médiatisée. Angela Lorente (autre productrice de Loft Story) l'a par la suite confessé au Parisien, toute l'équipe de l'émission a en réalité été piégée par le système mis en place à l'époque pour permettre aux fans de suivre en intégralité, via Internet, la vie des candidats dans la maison.

Là où l'équipe "ne voulait pas diffuser cette séquence [sur M6]" afin d'éviter toute polémique, elle n'a finalement pas eu d'autre choix que de l'aborder à l'antenne afin d'affronter le buzz grandissant, "Tout était retransmis en direct sur Internet. Tout le monde en avait entendu parler, on a été obligé de montrer les images". Et bien évidemment, cette décision n'a fait qu'accentuer la popularité du "scandale" ensuite.