Lili Reinhart, Kylie Jenner, Nabilla Benattia... les meilleurs costumes de stars pour Halloween 2020

Les stars françaises posent en famille

Les stars de télé-réalité françaises ont été nombreuses à célébrer Halloween cette année, en famille uniquement à cause du reconfinement et des nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Nabilla Benattia s'est déguisée en fée Clochette et a costumé son fils Milann en Peter Pan. Un Halloween 2020 100% Disney donc ! Julien Tanti et Manon Marsault Tanti, qui vivent également à Dubaï comme Nabilla, Thomas et leur enfant, s'étaient déguisés en médecin et en militaire sexy. Eux aussi avaient déguisé leur fils Tiago, mais en héros Marvel : Spiderman. Le couple des Marseillais VS Le reste du monde 5, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, lui aussi résidant à Dubaï, était en clowns flippants.