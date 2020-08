Lili Reinhart complexée pour une scène en lingerie dans Riverdale : "Je ne voulais pas le faire"

Lili Reinhart dans une scène dénudée, elle se confie sur ses complexes

Fraîchement séparée de Cole Sprouse, une rupture qu'il a confirmée lui-même, Lili Reinhart s'est confiée au LA Times. Pas pour évoquer sa séparation avec l'interprète de Jughead dans Riverdale, mais pour parler notamment de ses complexes physiques. Celle qui incarne Betty Cooper dans la série Netflix n'aime pas plusieurs parties de son corps. Pour une scène en lingerie dans la saison 4, elle a pourtant dû prendre son courage à deux mains et se lancer.

"J'ai dû faire une scène en soutien-gorge, en sous-vêtements, au cours de la dernière saison et je ne me sentais vraiment pas en sécurité" s'est elle souvenue, "Je ne voulais vraiment, vraiment pas le faire. Je ne l'ai dit à personne. Je n'ai pas été forcée de le faire. Je l'ai fait parce que c'était mon travail. Mais je me sentais mal de le faire moi-même".

Si Lili Reinhart a finalement décidé de tourner cette scène où elle se sentait mal à l'aise, c'est parce que c'est son job mais c'est aussi pour rappeler à ses fans que personne n'est parfait. Les actrices aussi ont le droit d'avoir des corps imparfaits. "Je ne peux pas prêcher la positivité du corps si je ne la pratique pas. Donc même si je ne me sens pas très bien dans mon corps, j'ai senti qu'il était important pour moi de faire la scène quand même en soutien-gorge et en sous-vêtements pour que les gens puissent voir mon corps tel qu'il était" a-t-elle indiqué, "Je l'ai fait pour les personnes qui ont besoin de se mettre en valeur".

"Je n'ai pas le corps de la jeune fille CW"

Pour rappel, Lili Reinhart avait été victime de body-shaming pour son strip-tease dans l'épisode 8 de la saison 2 de Riverdale. Et en 2018, la star avait démenti la rumeur de grossesse suite à une photo de son ventre un peu arrondi. "Je n'ai pas le corps de la jeune fille CW - taille minuscule, jambes bien formées, maigre, petit, minuscule" a-t-elle affirmé dans le même média. Celle que vous pourrez voir dans Chemical Hearts sur Amazon Prime Video a ajouté ne pas respecter les trolls qui "se cachent derrière un faux compte Twitter et la traitent de grosse".

Ce sont les photos retouchées sur Insta et les images de mannequins qui font complexer les femmes. "Vous allez sur Instagram, et je me dis : 'Oh, regardez, tous ces gens avec ces corps magnifiquement toniques', puis vous allez à la plage - est-ce que quelqu'un sur la plage dans le monde réel ressemble à ça ? Je ne vois personne qui ressemble à ça" a souligné Lili Reinhart, "Instagram et les podiums de Victoria's Secret ne sont pas une représentation de l'apparence des gens dans la vie réelle".