Lila Taleb (10 couples parfaits) en couple avec un champion du monde ? Sa réponse cash

Une des candidates du moment

Lila Taleb a été révélée dans Les princes et Les princesses de l'amour 8 en tant que prétendante de Mujdat. La jolie brune a notamment fait le buzz avec son expression désormais culte pour les amateurs du milieu "Mais pourquoi tu fais la sauvage ?", avec l'intonation que vous connaissez tous ! Depuis, Lila enchaîne les télé-réalités. Elle a participé à Mission Reste du Monde, émission dans laquelle elle a vivement été critiquée suite à son départ. Depuis le 3 janvier dernier, elle est à l'affiche de la saison 5 de 10 couples parfaits. Et on peut dire qu'elle est au centre des intrigues ! La jeune femme a eu des retrouvailles explosive avec son ex flirt, Ahmed, et a eu gros crush sur Tom ! Réussira-t-elle à trouver l'amour dans le programme ? Réponse dans les prochaines semaines.