Lila Taleb (Objectif Reste du Monde) abandonne l'aventure : sa mise au point face aux critiques

"Peut-être que mon amitié avec Milla ne vous plaît pas mais cela ne regarde que moi et elle au passage qui est assez grande pour faire ses choix. Peut-être que vous auriez aimé que je soit plus présente ? Pour rappel, je ne travaille pas en post production, je ne fais pas les montages. Peut-être aussi auriez-vous préféré que j'orchestre un faux couple pour plus de lumière ? J'aurais pu le faire... C'est ça que vous réclamez ? Vous ne l'aurez pas de ma part parce que je suis extrêmement vraie et sincère, ce que je vous montrerai, ce sera du vrai, et croyez moi, vous verrez la différence", poursuit Lila, qui a eu un énorme clash avec Mujdat dans Objectif Reste du Monde.

"Je vais tout simplement assumer mes décisions"

Elle ajoute : "Enfin, peu importe puisque c'est apparemment le prix à payer à être exposée et je savais pertinemment où je mettais les pieds, je vais donc tout simplement assumer mes décisions et choix de vie... J'ai malgré tout passé une belle aventure grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer dont @millajasmineoff, quoi que vous pensiez de notre relation, ça restera une personne qui m'a énormément apportée dans ce programme, que vous l'ayez vu ou non à l'écran et que ça plaise ou non (...) Je ne compte pas fermer les commentaires pour me protéger des cyber attaques, vous êtes libre d'expression mais soyez indulgents. Sachez que chacune de vos critiques m'ont rendue plus fortes, que je ne suis pas là par hasard, vous allez me revoir très vite."

Un long message auquel Milla Jasmine a répondu : "Je t'aime fort fort, merci d'avoir été dans cette aventure !!! Tu m'as vraiment apporté des bon moments de fou rire et de complicité de vraie meuf ! Et sache que tu m'as énormément manqué." C'est mignon !