Lila Taleb en couple avec Ahmed après son divorce avec Sarah Fraisou ? Elle réagit à la rumeur

Sarah Fraisou enchaîne les mauvaises périodes en ce moment entre les accusations de harcèlement, son divorce avec Ahmed et son cambriolage, qui aurait été orchestré par son ex-mari si l'on en croit ses confidences. Ce n'est pas tout puisque l'ex-candidate des Vacances des Anges 4 a aussi la joie de découvrir le rapprochement entre Ahmed et Lila Taleb sur les réseaux sociaux. Les deux influenceurs semblent même être devenus inséparables. Les internautes s'interrogent donc sur leur relation : sont-ils de simples potes ou sont-ils carrément en couple ?

Lila Taleb parle de ses projets avec Ahmed

Après avoir démenti une première fois sa supposée love story avec le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6, Lila s'est une nouvelle fois exprimée à ce sujet dans l'émission de Sam Zirah sur YouTube : "Je n'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose de mal dans l'idée que cette fille je ne la connais pas, ni de loin, ni de près. Aucun intérêt de me lancer des piques sachant qu'on ne se connait pas. Elle est divorcée donc voilà, on prend tous les restes donc franchement c'est ridicule de dire ça."

La candidate d'Objectif Reste du Monde confirme quand même qu'Ahmed et elle sont dans une optique de flirt : "Avec Ahmed, on s'est rencontré par hasard sur la plage (...) On a eu un rapprochement très vite, on s'est tout de suite bien entendu. Il est célibataire, je suis célibataire. Il y a beaucoup de polémiques. Nous ne sommes pas forcément en couple, mais on apprend à se connaître. On s'entend bien et puis on commence à faire des petits projets, on parle de vacances."

"La réaction de Sarah Fraisou était tellement ridicule"

Lila Taleb a ensuite réagi au violent tacle de Sarah Fraisou sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, Sarah a violemment clashé l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 après la publi d'un message censé être "bienveillant" : "On ne se connait pas, tu fais ce que tu veux. Je m'en bats les reins. Si ton dos, c'est de passer après les autres, bon courage ! (...) Ma grande, tu es juste un pied-à-terre à Dubaï, sache-le ! Tu tomberas de bien haut. Vous êtes dans le même délire pour faire parler mais évitez de prendre mon nom. J'ai rien contre toi, mais évite les messages de soutien à la femme. Tu es la dernière personne qui peut parler."

"Ce n'est pas beau de me lancer des piques comme ça. Je n'ai rien fait, je ne la connais pas. Je lui ai laissé un message très bienveillant, c'était sincère. J'ai bon coeur, je pense à elle, mais après, je ne lui dois rien. J'ai été sympa, elle m'a taclé. Sa réaction était tellement ridicule", a confié Lila dans un message vocal adressé à Sam Zirah.