Lil Nas X déjà de nouveau célibataire : "J'ai décidé que je ne voulais plus"

Il y a un peu plus d'un mois, Lil Nas X annonçait être en couple et avoir trouvé le bon sauf que les choses ont bien changé depuis. L'interprète de Old Town Road est de nouveau célibataire ! Eh oui, c'est déjà terminé avec son mec comme le rappeur américain l'a révélé dans une récente interview. Il n'était pas le bon finalement...