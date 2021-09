Lil Nas X donne naissance à son premier album "Montero" et dévoile le clip "Thats What I Want"

Lil Nas X a sûrement des défauts (on cherche encore !), mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa créativité. Depuis qu'il a fait son coming out public, le rappeur s'est créé son propre univers et son identité visuelle avec lesquels il enchaîne les coups de génie. Le roi du marketing, c'est lui ! On pense notamment à celui où Lil Nas X s'est dévoilé enceinte ces dernières semaines pour annoncer la date de sortie de son premier album "Montero", son bébé. Le rappeur a une nouvelle fois frappé fort en postant une vidéo de l'accouchement après avoir perdu les eaux durant un faux talk show qu'il animait sur YouTube.

Lil Nas X donne naissance à "Montero" !

C'est donc ce vendredi 17 septembre 2021 que Lil Nas X a donné naissance à "Montero" (son véritable prénom) ! Ses fans peuvent donc enfin écouter son premier album en intégralité. Un premier album composé de 15 morceaux dont les singles Sun Goes Down et Industry Baby en feat avec Jack Harlow.

Pour fêter cet heureux événement, l'interprète de Old Town Road a dévoilé le clip queer Thats What I Want, dans lequel il se marie (ou pas) et des vidéos animées, aussi esthétiques que créatives, pour les autres extraits de son opus tels que Scoop en feat avec Doja Cat, t, Dolla Sign Slime en feat avec Megan Thee Stallion, Am I Dreaming avec Miley Cyrus, One of Me avec Elton John et Dead Right Now. A noter que le clip Thats What I Want affole déjà les compteurs sur YouTube !