Lil Nas X enceinte : il se dévoile avec un baby bump pour la date de sortie de son album "Montero"

Lil Nas X se dévoile avec un ventre arrondi

Depuis son coming out, Lil Nas X semble se sentir beaucoup plus libre de dévoiler sa vraie personnalité. Il affirme plus son côté atypique et excentrique, comme on peut le voir dans son identité visuelle (dans ses clips, ses covers de singles, ses tenues...). Une identité visuelle qui le démarque des autres artistes. Lil Nas X a d'ailleurs une nouvelle fois de plus fait preuve d'imagination pour la promotion de son premier album "Montero" très attendu par son public.

Pour preuve, il s'est affiché dans une tenue blanche avec une couronne de fleurs et... un baby bump ! Alors non, le rappeur n'est pas enceinte. Il porte tout simplement une prothèse, pour pouvoir donner vie à son "bébé" en image : "Surprise. Je n'en reviens pas que je peux enfin annoncer ceci : mon petit bout de chou "Montero" arrive le 17 septembre 2021 !", a-t-il écrit en légende avant de poster une fausse échographie. Et ce n'est pas tout puisque l'interprète de Old Town Road a décidé de se dévoiler complètement nu sur la pochette de son album "Montero", en référence à son vrai prénom.