Lil Nas X en couple : nouvelles révélations sur sa relation, "Tout semble naturel"

Il y a quelques jours, Lil Nas X profitait d'une interview accordée à Variety pour faire une jolie confidence : il est désormais en couple et plus heureux que jamais, "Je crois que c'est le bon. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens". Une annonce qui avait autant surpris que réjouit ses fans, peu habitués à voir le rappeur se confier sur sa vie privée, et sur laquelle l'interprète de Old Town Road vient déjà de rebondir.

Un couple récent pour Lil Nas X

Conscient d'avoir intrigué le public à travers cette révélation, Lil Nas X - cette fois-ci interrogé par V Man, a en effet accepté de livrer plus de détails sur cette mystérieuse relation. Et visiblement, elle est encore toute récente, "On s'est rencontrés au moment où j'ai participé à l'émission du Saturday Night Live [en mai 2021, ndlr], mais on a commencé à se fréquenter il y a peut-être deux semaines".

Cependant, la fraîcheur de ce couple ne l'empêche pas d'être confiant pour l'avenir. L'artiste l'a d'ailleurs précisé, ce qu'il vit aujourd'hui est véritablement quelque chose d'unique, "J'ai le sentiment que c'est vraiment la meilleure relation. J'en suis vraiment très heureux, tout semble naturel. Ca ne demande pas d'effort".

Une relation très importante

Une belle complicité entre les deux amoureux - Lil Nas X n'a pas souhaité dévoiler l'identité de sa moitié, qui lui permet notamment de découvrir de nouvelles choses, "Après cette interview, on a justement rendez-vous. Habituellement, je fais ça la nuit. Je crois que c'est la première fois que je vais avoir un rendez-vous de jour".

Une broutille pour certains, mais une véritable révolution pour le chanteur. Il l'a récemment avoué, malgré son succès, il ne se sent pas toujours en sécurité en tant qu'homme gay aux USA. Aussi, assumer son amour en plein jour, cela marque une étape très importante dans sa vie.