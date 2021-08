Lil Nas X est en couple : "Je crois que c'est le bon"

Lil Nas X heureux en amour

Si la Covid-19 et les différents confinements mis en place ont compliqué les dates Tinder, cela n'a pas empêché Lil Nas X de trouver l'amour. Interrogé par Variety sur sa situation amoureuse, l'interprète de Old Town Road a confessé, "Oui, je suis en couple. Je crois que c'est le bon. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens".

Un soulagement pour la star qui, malgré son jeune âge, n'a pas caché avoir un historique difficile en matière de relations, "J'ai eu quelques bons petits amis, des mauvais. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas présents émotionnellement. Il y avait beaucoup d'insécurité en eux".

Le chanteur se sent parfois menacé

Aussi, sans grande surprise, il savoure désormais pleinement cette nouvelle étape dans sa vie, "J'ai vraiment trouvé quelqu'un de spécial". D'autant plus que Lil Nas X l'a précisé, il n'a pas toujours imaginé qu'il serait capable de trouver l'homme de ses rêves. Au détour d'une question sur les effets de l'homophobie, le chanteur a confessé que cela avait pu, au début, "nourrir énormément de haine envers [lui]-même".

Par ailleurs, malgré ses prises de parole importantes concernant sa sexualité et la juste représentation de la communauté LGBTQ+, que ce soit dans ses interviews ou chansons, Lil Nas X a révélé qu'il lui arrivait encore de se sentir menacé en tant que personne gay, "Ça m'arrive de nombreuses fois. Surtout depuis que le clip de Call Me est sorti. Il y a littéralement eu quelqu'un qui a déjà poursuivi ma voiture quelques jours après et qui me disait 'Va te faire f*utre'. Il me pourchassait. C'est là que j'ai ressenti de l'insécurité".

Néanmoins, que ce soit en matière d'amour ou de progressisme, le chanteur ne peut s'empêcher d'être optimiste. Il l'a donc assuré, "Je suis sûr que je verrai un président transsexuel dans ma vie. Les choses évoluent très vite".