Ligue 1 Uber Eats : Amazon, Canal+, beIN Sports... où et comment regarder les matchs ? Le récap

Alors que certains rêvent déjà de l'arrivée de Lionel Messi au PSG suite à l'annonce choc de son départ du FC Barcelone, tous les fans de ballon rond vont pouvoir de nouveau vibrer devant les matchs de la Ligue 1 dès ce vendredi. Sauf qu'il y a du changement au niveau des retransmissions. Amazon Prime Vidéo entre dans la danse puisque la plateforme qui propose aussi des séries et des films a obtenu les droits de diffusion de la majorité des matchs. Tu n'as pas tout suivi ? On t'explique !

La Ligue 1 sur Amazon, comment ça marche ?

Amazon Prime Video a décroché les droits de retransmission de la Ligue 1 Uber Eats pour 3 ans à compter de la saison 2021/2022. Et voici ce qu'il faut savoir :

Où les matchs seront-ils disponibles ? La plateforme mettra à disposition 8 des 10 matchs de chaque journée sur la chaîne Le Pass Ligue 1 en exclusivité. Tu pourras les regarder soit en direct soit en replay (les matchs seront dispo environ 15 minutes après le coup de sifflet final, pendant 7 jours). En plus, chaque match aura droit à des émissions pour commenter les temps forts et un magazine hebdomadaire, Dimanche Soir Football, sera disponible chaque semaine. Pour les matchs du dimanche à 15h, l'option multiplex sera disponible, histoire de ne pas manquer une miette du championnat. Un abonné pourra regarder jusqu'à 3 matchs différents en simultané sur le même compte et le même match pourrait être regardé sur deux appareils en même temps (traduction : tu peux partager tes codes avec un/un(e) ami(e) chanceux/chanceuse).

Combien ça coûte ? La chaîne Le Pass Ligue 1 ne sera pas disponible gratuitement. En plus d'un abonnement à Prime (coûtant 5,99€ par mois ou 49€ par an), il faudra débourser 12,99€ par mois pour avoir accès aux matchs de la Ligue 1. L'abonnement est annulable à tout moment. Histoire de tester la chaîne, Amazon offre un essai gratuit de 7 jours jusqu'au 29 août. Double bon conseil : si tu es étudiant, tu peux bénéficier de l'offre Prime Student à 24€ par an.

Quelle équipe pour présenter et commenter ? Tous les matchs disponibles sur Le Pass Ligue 1 seront commentés en intégralité et Amazon a fait appel à une équipe de choc. Thierry Henry sera entouré de nombreux consultants : Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé. A la présentation, on retrouvera aussi Thibault Le Rol, Karim Bennani, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Saber Desfarges, Laurie Samama et Benoît Daniel. Côté commentateurs, on pourra entendre Smail Bouabdellah, Julien Brun, Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso et Julien Ielsch.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page d'Amazon consacré à la chaîne Le Pass Ligue 1.