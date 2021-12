Lidl sort une nouvelle paire de sneakers pour 2022, encore plus moche mais toujours tendance

Des sneakers Lidl qui promettent encore d'être sold out

Encore une fois, les sneakers Lidl seront aux couleurs flashy des magasins : bleu, jaune et rouge. Et une fois de plus aussi, ce nouveau modèle est pas terrible niveau esthétique, mais ultra efficace car dans la tendance du sportswear et des années 1990 avec couleurs pep's et gros logo. Et Lidl propose encore une fois plusieurs autres pièces dans cette collection inédite, avec des sweats, des bas de jogging ou encore des hoodies.

A noter que là aussi, encore une fois, ces baskets et cette ligne lifestyle seront vendues en édition limitée. Donc peu d'exemplaires qui devraient partir très rapidement. Pour rappel, les précédentes sneakers Lidl étaient sold out assez vite lors de leur arrivée en France. Elles avaient même été revendues jusqu'à plus de 400 euros sur des sites de revente comme Le Bon Coin et eBay. Récemment, Lidl avait aussi surfé sur la mode des pulls moches de Noël, tendance US, qui là aussi ont fait un carton.