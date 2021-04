Les Vacances des Anges 4 : le tournage de la nouvelle saison annulé après l'affaire de harcèlement ?

L'émission Les Anges et sa production sont dans la tourmente depuis que Angèle Salentino, Rawell, Rania, Nathanya et Céline Morel ont révélé avoir été victimes de harcèlement, de sexisme et de violences par certains candidats, comme Sarah Fraisou et Raphaël Pépin, et la Grosse Equipe. Leurs confidences chocs et leur appel au boycott des Vacances des Anges 4 ont déclenché une véritable polémique à laquelle Raphaël Pépin est venu répondre dans TPMP. Le petit ami de Tiffany a aussi déposé plainte pour diffamation.

La nouvelle saison des Vacances des Anges annulée ?

Après Angèle Salentino, Rania, Nathanya et Raphaël Pépin, Sarah Fraisou s'est exprimée à son tour sur cette affaire dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8 : "À plusieurs reprises, je suis tombée vraiment bas", a-t-elle notamment confié. Le chroniqueur Guillaume Genton a aussi pris la parole pour dévoiler des infos sur la nouvelle saison des Vacances des Anges : "En fait, NRJ12 devait tourner, après cette saison, une saison supplémentaire des Vacances des Anges, avec un concept légèrement différent autour de l'amour, qui ressemblait un peu aux Princes de l'amour."

Il ajoute : "Suite à toutes ces polémiques, selon nos informations, la chaîne les prend très à coeur, elle aurait décidé de stopper le tournage. Ca devait être tourné en juin et diffusé en août. Donc cette nouvelle saison des Vacances des Anges ne sera pas diffusée à la rentrée sur NRJ12."

Les Anges 13 toujours en préparation ?

Sinon, qu'en est-il des Anges 13 ? D'après les rumeurs, NRJ12 souhaiterait tourner une dernière saison All Stars. Fabrice Sopoglian, pour qui Raphaël Pépin et Sarah Fraisou n'ont plus leur place dans l'émission, a confirmé cette info lors d'une interview avec Sam Zirah : "C'était l'idée de terminer en beauté ce programme avec une dernière saison avec les meilleurs. A Los Angeles ou à Miami, ça aurait été un vrai retour aux sources."