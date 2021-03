Les vacances de Pâques avancées pour lutter contre le coronavirus ? Le gouvernement y songerait

Et selon une source au sein de l'exécutif qui s'est confiée à BFM TV, les vacances de Pâques avancées de 15 jours avec la fermeture des écoles (pour les vacances) plus tôt que prévu "peut en effet être l'une des pistes". "Peut-être faudra-t-il aller plus loin la semaine prochaine" a même ajouté la source.

Ce mercredi 24 mars 2021, le même conseiller de l'exécutif a avoué au même média : "Si on devait prendre la décision d'avancer les vacances, cela pourrait nous permettre de sauver la face". Ce serait "une réponse très concrète à l'explosion des cas dans les écoles".

Il y aurait eu plus de 4 000 cas positifs dans les écoles lundi, les chiffres sont en augmentation

Car oui, il y aurait bien une multiplication de contaminations au Covid-19 dans les écoles. Les chiffres du coronavirus seraient en hausse dans les écoles, collèges et lycées. Selon France Info, "plus de 4 000 cas positifs, élèves et personnels, sont remontés au ministère" rien que pour la journée du lundi 22 mars 2021. Et le site a précisé que les cas Covid "étaient 3 300" le jeudi 18 mars 2021. Et "si on considère une semaine entière, cela représente 15 000 élèves positifs la semaine dernière, contre 9 000 la semaine d'avant", ce qui fait une sacrée augmentation.

Ludivine Debacq, du syndicat FSU à l'académie de Lille, a même affirmé à France Info : "Depuis mercredi de la semaine dernière, on sent vraiment une flambée". L'entourage de Valérie Pécresse aurait d'ailleurs confirmé que "la situation sanitaire reste très inquiétante" comme l'a rapporté 20 minutes. "Plus d'une centaine de classes sont fermées" rien que dans la région Ile-de-France, ainsi que "deux établissements".