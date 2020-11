Les Simpson : pourquoi la voix de Marge est-elle si grave ? On a la réponse

Le talent des créateurs des Simpson pour prédire l'avenir et l'amour d'Homer pour les donuts ne sont pas les seules choses qui fascinent les téléspectateurs depuis déjà 32 belles saisons. Du côté des autres particularités de cette cultissime série d'animation de Matt Groening, comment ne pas citer son incroyable doublage, que ce soit en VO ou en VF, avec des performances aussi originales que mémorables.

Le mystère de la voix de Marge

Et parmi elles, il est difficile de ne pas mettre en avant la géniale voix de Marge qui possède un timbre rocailleux hallucinant. Mais au fait, d'où lui vient cette sonorité ? Si Patty et Selma, ses soeurs aînées, possèdent elles aussi de telles voix, la faute aux cigarettes qu'elles s'enfilent depuis des années, on sait également que ça ne peut pas être la raison spécifique pour Marge étant donné que celle-ci n'a véritablement fumé qu'un paquet de toute sa vie.

Une version justement confirmée par le papa des Simpson lors d'une interview accordée à Véronique Augereau (la voix française de Marge) et retrouvée par nos confrères d'Allociné. Interrogé sur cet étrange phénomène, Matt Groening a donc confié, "La raison de cette voix rauque, c'est tout simplement que son collier est trop serré. Si jamais elle le retire, vous verrez, elle a une voix tout à fait normale."

Un grand mystère enfin résolu ? Oui... et non. Si on veut croire à cette explication, la série nous a pourtant déjà prouvé que le collier n'avait en réalité aucun impact. Et pour cause, dans l'épisode 11 de la saison 5 - celui où la famille se faisait cambrioler, on pouvait constater que la voix de Marge restait identique malgré un cou dénudé.

Quelqu'un aurait-il le numéro du Chef Wiggum ? Le mystère court toujours.