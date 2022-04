Les Segpa, La vie scolaire, Neuilly sa mère... les meilleurs films au collège à voir absolument

Les Segpa débarque au cinéma

Rendez-vous le 20 avril 2022 pour découvrir Les Segpa au cinéma, une comédie réalisée par Ali et Hakim Boughéraba. Au programme de ce film porté par Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar ou encore Arriles Amrani ? Préparez-vous à découvrir des collégiens très spéciaux, bien décidés à ne pas se laisser dicter leur voie.

Synopsis : Afin de toucher certaines aides, le Principal du prestigieux collège Franklin D. Roosevelt accueille une classe de SEGPA au sein de son établissement. En revanche, bien décidé à ne pas laisser ces élèves ruiner la réputation de l'école et contaminer les autres classes, ce dernier va imaginer un plan pour les virer sans que cela ne soit découvert. Problème ? Non seulement les SEGPA se plaisent et jouissent d'une certaine popularité, mais surtout, ils découvrent le fameux projet du Proviseur et décident à leur tour de contre-attaquer.

Une comédie légère et décalée qui pourrait raviver quelques souvenirs du côté des spectateurs (voir la bande-annonce dans notre diaporama), qui nous rappelle notamment à quel point l'époque du collège est importante et source de nombreux marqueurs mémorables dans une vie. Aussi, afin de célébrer sa sortie, on vous a préparé une petite sélection des autres grands films à voir, centrés sur cette période pas comme les autres !

Les films incontournables au collège

L'école pour tous (2006)

Réalisateur : Eric Rochant

Histoire : A 30 ans, Jahwad a déjà loupé sa vie : rejeté par sa famille et recherché par la police, son futur n'a rien de très réjouissant. C'est alors que celle-ci prend une direction improbable : à la suite d'un quiproquos, il se retrouve recruté comme prof dans un collège. Le problème ? Avec ses 4 redoublements au compteur et ses galères de l'époque à l'école, il n'est clairement pas fait pour ce rôle. A moins que...