Les Princes de l'amour : une nouvelle télé-réalité en préparation pour intégrer le casting ?

Magali Berdah lors d'une interview pour PRBK s'était confiée sur les coulisses des Princes. Les Princes et les Princesses de l'amour : une nouvelle télé-réalité serait en préparation, qui serait diffusée avant Les Princes de l'amour

Après Les Princes de l'amour 8, les fans devraient retrouver Les Princes de l'amour 9 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 5 sur W9. Mais avant, la chaîne serait en train de préparer une nouvelle émission de télé-réalité, qui serait diffusée en amont des Princes. Il s'agirait en effet d'un programme où les candidats et les candidates doivent se battre pour être choisis et intégrer le casting de la prochaine saison des Princes et Princesses. Un peu comme Objectif Reste du Monde où les candidats et les candidates doivent s'affronter avant d'intégrer Les Marseillais VS Le reste du Monde.

Bientôt une nouvelle télé-réalité avant Les Princes de l'amour / Les Princes et les Princesses de l'amour ?