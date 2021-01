Les Marseillais à Dubaï : une candidate aurait quitté le tournage après un gros clash

Le compte Insta a précisé : "Mes taupes sur place m'ont dit que l'altercation entre Maeva et Greg était vraiment touchante et émotionnelle, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient au fond d'eux jusqu'à ce que les deux fondent en larmes et fument pour décompresser". Maeva Ghennam, arrêtée à Dubaï car jugée trop sexy à cause d'une tenue il y a quelques semaines, seraient donc toujours sur le tournage et son ex Greg Yega aussi. C'est une autre candidate, liée à Greg, qui serait partie.

Mais c'est une autre candidate qui serait partie des Marseillais à Dubaï

Dans sa story Instagram, celui qui fait des révélations sur les émissions de télé-réalité a ainsi assuré : "Un(e) candidat(e) a quitté le tournage des Marseillais ! J'enquête pour savoir qui". Et après enquête, "je crois que c'est la meuf de Greg @laau_marra ! Je vais approfondir mais je suis pas sûr" a-t-il expliqué. Ce serait donc Laura, l'une des nouvelles candidates des Marseillais, qui serait mise en couple avec Greg dans Les Marseillais à Dubaï, qui aurait quitté le tournage. "Du coup j'avais eu des doutes sur Laura et vu la grosse embrouille de Greg et Maeva qui est limite partie en larmes, je pense bien que @laau_marra a quitté le programme !" a-t-il d'ailleurs posté par la suite.