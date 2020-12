Les Gardiens de la Galaxie : Star-Lord fait son coming-out bisexuel dans les comics

Star-Lord explore sa sexualité

En attendant le retour de Star-Lord au cinéma dans Les Gardiens de la Galaxie 3, le héros de Marvel continue ses aventures en comics. Et comme le rapportent les médias américains, Peter Quill a profité du numéro 9 de la série Guardians of the Galaxy signée Al Ewing (scénario), Juann Cabal (dessin), Federico Blee (couleur) et Cory Petit (lettrage) pour faire (indirectement) son coming out.

Depuis sa prise en main du titre, Al Ewing n'a cessé de réinventer progressivement cet univers, ses secrets et ses personnages, à commencer par Star-Lord. Et finalement, après s'être longuement penché sur les mystères entourant les Elements Guns du héros, le scénariste a profité du chapitre I Shall Make You a Star-Lord pour explorer sa sexualité.

Une histoire polyamoureuse inattendue

Dans cette nouvelle histoire, on apprend que Peter Quill a été sauvé d'une terrible explosion par ses armes, qui l'ont envoyé dans une réalité parallèle dans laquelle il s'est retrouvé coincé pendant plus d'une centaine d'années. L'occasion pour lui d'y faire la rencontre d'un couple de deux humanoïdes bleus, Aradia et Mors, avec lequel il crée un véritable lien.

A travers les planches, on y découvre l'évolution progressive de cette relation avec un Peter Quill d'abord totalement dévoué à Gamora qu'il espère un jour retrouver, avant de laisser peu à peu les années le convaincre d'une nouvelle vie, où la monogamie peut laisser place à une histoire polyamoureuse, "- Cela fait plus d'une décennie maintenant, il est temps d'accepter la vérité Aradia : Morinus est ma maison. Vous êtes mon confort. Merci de m'accepter. - Félicitations, Peter Quill. Le toi d'avant n'est plus. Tu viens de renaître et tu es prêt à découvrir nos coutumes". (voir ci-dessous) Une relation aussi inattendue qu'importante qui durera une centaine d'années d'après l'histoire, avant d'être brutalement stoppée par un retour de Star-Lord dans sa réalité.

Et forcément, cette aventure interroge désormais. Quelles conséquences à venir avec Gamora ? Cette expérience va-t-elle peser ou être oubliée dans le nouveau présent du héros, comme le craint Aradia ? Marvel considère-t-il réellement Peter Quill comme Bi aujourd'hui (dans ce chapitre, il restait tout de même plus proche de Aradia que de Mors) ? Cela sera-t-il exploré dans le futur film ? A suivre.