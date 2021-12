Les Frères Scott : une actrice dévoile son salaire ridicule au début de la série

Par la suite, Bevin Prince a eu droit à un rôle plus important puisque Bevin et Skills (Antwon Tanner) se sont mis en couple. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, la star des Frères Scott explique être "incroyablement fière" de son passage dans la série.

Elle explique pourquoi elle a changé de vie

Pourtant, Bevin Prince n'a pas poursuivi dans la comédie : elle a depuis tout abandonné et est devenue coach sportive. "Je ne trouvais pas autant de travail que je l'aurais voulu et j'ai d'abord voulu me lancer dans la production" a-t-elle expliqué. Bevin Prince a d'ailleurs expliqué qu'elle a été serveuse pour payer ses factures, même malgré son rôle à la télé. "L'argent, ça ne dure pas à jamais. Ils ne nous payaient pas bien car on était jeunes" a-t-elle ajouté.