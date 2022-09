Les Cinquante : Virginie choque tout le monde avec sa réaction après son élimination, elle accuse son ex de trahison

Les 50 candidats de télé-réalité présents au casting de l'émission Les Cinquante ont enfin pu découvrir ce que leur réservait ce nouveau programme. Et ils n'ont pas été déçus ! Dès le deuxième épisode, diffusé ce lundi 5 septembre 2022, 11 d'entre eux ont déjà dû quitter l'aventure. Parmi ces éliminés, on retrouve Virginie, avec qui Simon a trompé Adixia dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Si son élimination ne la surprend pas plus que ça, elle a complètement halluciné quand elle a appris que son ex Nicolo n'avait pas voté pour elle.

"Mais je te jure, je suis dégoûtée ! Je suis choquée de toi ! Moi, je pensais qu'on s'était réconciliés ! Tu avais dit 'on se soutient' et tu ne me soutiens pas !", s'est-elle énervée. "Je n'ai jamais dit qu'on était réconcilié", a répondu l'italien, avant qu'elle pète un câble : "Arrête de te dédouaner ! T'es un hypocrite !"

"Je n'ai jamais fait la paix avec elle"

"Virginie, elle part, elle le mérite. Elle est sortie avec mon ami Simon. On récolte ce que l'on sème et bye ! Ciao bambina !", s'est amusé celui qui aurait retrouvé l'amour auprès de Victoria Méhault, avant de se confier à d'autres candidats : "C'est l'hôpital qui se fout de la charité ! Elle s'attendait que je lui donne ma voix parce qu'aujourd'hui on a fait la paix. Je n'ai jamais fait la paix avec elle. C'est pas parce que j'ai parlé avec elle 5 minutes que j'ai fait la paix avec elle. Elle me quitte et 3 semaines après elle se pécho Simon Castaldi et je dois la sauver ? Pas du tout ! Non non, qu'elle déblaye fort, qu'elle fasse sa valise".

"On n'était pas en embrouille dans la real life"

La réaction de Virginie a beaucoup surpris les internautes. Pour eux, c'est tout à fait normal que Nicolo n'essaye pas de la sauver vu ce qu'elle lui a fait dans le RDM. Elle leur a répondu en story Instagram et ne donne pas du tout la même version que son ex.