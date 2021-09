Les Chevaliers du Zodiaque : un film en live-action en préparation, le casting dévoilé

Tandis que les fans de One Piece et Cowboy Bebop attendent fébrilement leurs versions en live action par Netflix, c'est une autre oeuvre emblématique de l'univers du manga et de l'animation japonaise qui s'apprête à être adaptée par Hollywood : Saint Seiya aka Les Chevaliers du Zodiaque écrit et dessiné par Masami Kurumada en 1986 et 1990.

Les Chevaliers du Zodiaque bientôt en live-action

Co-produit par la Toei Animation et Sony Pictures Worldwide Acquisitions, ce film sera réalisé par Tomasz Baginski, un spécialiste de l'animation polonais qui a travaillé sur la série The Witcher. Côté histoire, sans grande surprise, celle-ci repartira de zéro afin de réunir les fans de la première heure et un nouveau public.

Selon le Hollywood Reporter, cette adaptation est donc décrite comme une "origin story de Seiya, présenté comme un orphelin des rues". Très rapidement, le film nous plongera dans l'univers que l'on connait tous "quand une mystérieuse énergie connue sous le nom de Cosmo s'éveillera en Seiya et l'embarquera dans une aventure afin de conquérir l'ancienne armure grecque de Pégase et de choisir son camp dans une bataille pour le destin de Sienna, une jeune femme qui luttera pour contrôler ses pouvoirs divins".

Le casting dévoilé

Un projet qui a de quoi inquiéter au regard de l'univers à mettre en place pour être à la fois fidèle sans être kitsch (character-design, costumes, décors, effets spéciaux lors des combats...), mais qui pourra compter sur un joli casting. Ainsi, Seiya sera incarné par Mackenyu (Pacific Rim: Uprising), là où Sienna sera jouée par Madison Iseman (Jumanji).

Les deux jeunes acteurs seront notamment entourés par Sean Bean (Game of Thrones) qui se glissera dans la peau de Alman Kiddo à l'origine du recrutement de Seiya dans l'armée des Chevaliers, et de Diego Tinoco (On My Block) qui sera un tueur chargé d'éliminer Sienna, mais également de Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear The Walking Dead) et Mark Dacascos (Hawaii 5-0) dont les rôles n'ont pas encore été précisés.

Une adaptation casse-gueule sur le papier mais qui, soyons optimistes, ne pourra jamais faire pire que l'horrible reboot anime produit par Netflix en 2019.